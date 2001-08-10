Тихоокеанское
информационное агентство
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26 мая в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду
16:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска встретятся с жителями Хомутово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 мая в 14.30 для жителей Хомутово состоится выездной прием граждан администрацией Южно-Сахалинска совместно с прокуратурой города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент по работе c обращениями и сообщениями граждан информирует, что прием состоится в отделе по управлению территорией Хомутово, расположенном по адресу: Хомутово ул.2-я Центральная,39. В ходе мероприятия можно будет также задать свои вопросы представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании, обслуживающей жилой фонд планировочного района Хомутово.

 

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