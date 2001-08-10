Снайперы на Курилах отрабатывают навыки стрельбы в городских условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах приступили к отработке учебно-боевых задач в городских условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе практических действий снайперские пары скрытно перемещаются на специально подготовленных площадках, определяя места, где могут быть установлены самодельные взрывные устройства.
Кроме того, при этом военнослужащие определяют наиболее выгодные места для стрельбы, а также оборудуют ложные позиции в развалинах зданий.
Основной сложностью при выполнении задач в городских условиях является то, что цели находятся в глубине разрушенных зданий, поэтому военнослужащим необходимо тщательней выбирать места для стрельбы и вносить определенные поправки при прицеливании.
Особое внимание при отработке учебных вопросов военнослужащие уделяют использованию различных элементов и конструкций зданий для маскировки огневой позиции.
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