На Камчатке школьница собрала устройство для зарядки телефона снегом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучающиеся центра по работе с одаренными детьми Вилючинска стали призерами заключительного этапа всероссийского конкурса "Большие вызовы", пишет ИА "Кам 24".

Полина Шапкина и Александр Толстых будут представлять Камчатку в июльской научно-технологической программе «Большие вызовы» всероссийского детского образовательного центра «Сириус» в Сочи.

В финальном этапе седьмого всероссийского конкурса научно-технологических проектов приняли участие 1 938 участников из 80 регионов России. Камчатку на всероссийском уровне представляли 11 камчатских школьников. В финал прошли девять ребят, пятеро из них - обучающиеся дома детского творчества Вилючинска.

Полина Шапкина в своем проекте создала малогабаритную систему получения электроэнергии на основе геотермальных источников.

"В работе над этим проектом меня сопровождали мои педагоги – Руслана Александровна и Игорь Николаевич Романенко. Благодаря их поддержке я смогла своими руками сделать устройство, способное заряжать сотовый телефон в труднодоступных местах Камчатки, с использованием снега и воды термальных источников", – передает информационное агентство слова Полины Шапкиной.