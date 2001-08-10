Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2022
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10:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Прокуратура заставила власти Поронайска установить на остановка автобусные павильоны

Прокуратура заставила власти Поронайска установить на остановка автобусные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения на территории Поронайского городского округа, рассказали ТИА "Острвоа" в облатсной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий совместно с ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу, обследована улично-дорожная сеть г. Поронайска на предмет её соответствия требованиям законодательства, а также Проекту организации дорожного движения.

При проверке соответствия размещения автобусных павильонов согласно Проекту организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования установлено отсутствие проектных автобусных павильонов по адресам: г. Поронайск, ул. Октябрьская, вблизи дома № 27, ул. Октябрьская, вблизи дома № 39.

В связи с этим, мэру Поронайского городского округа внесено представление об устранении нарушений.

Поскольку указанные нарушения не устранены, что влечет за собой нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения в границах муниципального образования, прокурор обратился в суд.

Поронайский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на муниципалитет обязанность  установить автобусные павильоны в соответствии с требованиями действующего законодательства, проектом организации дорожного движения.

Решения суда в законную силу не вступили.

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