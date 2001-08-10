Прокуратура заставила власти Поронайска установить на остановка автобусные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения на территории Поронайского городского округа, рассказали ТИА "Острвоа" в облатсной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий совместно с ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу, обследована улично-дорожная сеть г. Поронайска на предмет её соответствия требованиям законодательства, а также Проекту организации дорожного движения.

При проверке соответствия размещения автобусных павильонов согласно Проекту организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования установлено отсутствие проектных автобусных павильонов по адресам: г. Поронайск, ул. Октябрьская, вблизи дома № 27, ул. Октябрьская, вблизи дома № 39.

В связи с этим, мэру Поронайского городского округа внесено представление об устранении нарушений.

Поскольку указанные нарушения не устранены, что влечет за собой нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения в границах муниципального образования, прокурор обратился в суд.

Поронайский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на муниципалитет обязанность установить автобусные павильоны в соответствии с требованиями действующего законодательства, проектом организации дорожного движения.

Решения суда в законную силу не вступили.