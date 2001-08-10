Сахалинцев приглашают к участию в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России стартует второй сезон образовательного проекта "ТопБЛОГ". Среди тех, кто уже зарегистрировался на площадке, сахалинский блогер Ольга Стафеева (Olga Yaponomat). По её мнению, это отличная возможность бесплатно получить новые знания о соцсетях, которые помогут прокачать блог, и упускать её нельзя.

"ТопБЛОГ" – проект платформы "Россия – страна возможностей" для тех, кто хочет научиться профессионально вести страницы в соцсетях и сделать их популярными. Спикерами образовательной площадки станут известные блогеры и эксперты федерального уровня. Регистрация продлится до 23 мая. Участником проекта может стать любой пользователь социальных сетей старше 14 лет.

Сахалинка Ольга Стафеева уже давно занимается маркетингом в соцсетях и постоянно совершенствуется в этом деле, поэтому в проекте «ТопБЛОГ» зарегистрировалась без долгих раздумий.

- В своё пионерское детство я даже представить себе не могла, что стану учиться блогерству. Ещё более удивительно для меня сейчас, что такую учёбу организует наше государство, – говорит Ольга.

Во втором сезоне «ТопБЛОГа» будет шесть основных треков: «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», RUTUBE, YAPPY. Кроме того, участникам предложат три специальных направления: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

– При регистрации я металась между всеми треками: ну как можно заставлять человека, который любит учиться, выбрать всего одно направление? Я всё хочу! Но, если рамки будут жёсткие, выберу, скорее всего, «ВКонтакте». Сейчас для меня это более перспективная площадка: здесь у меня личная страница и два сообщества. Мне нравятся возможности этой социальной сети. Считаю, что смогу, опираясь на знания и поддержку государства, быстро вернуть свой прежний уровень дохода из соцсетей, – поделилась Ольга.

В финал проекта по результатам выполненных заданий выйдут 255 человек, которые получат возможность работать с наставником. 30 лучших участников «ТопБЛОГ» отправятся в блог-тур по Дальнему Востоку. 15 блогеров станут амбассадорами рекламных компаний.