Для нормализации водоснабжения в Шахтерске должны быть найдены новые инженерные решения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соответствующее поручение профильным ведомствам дал губернатор Валерий Лимаренко. Об этом глава региона сообщил в ходе отчета перед депутатами Сахалинской областной думы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Не могу обойти вниманием особо острую тему – это обеспечение качественной водой жителей Шахтерска. Из-за паводка местное водохранилище наполнилось водой с большим количеством ила. Очистные сооружения не справились со своей задачей. К людям поступала грязная вода, которая непригодна для использования. Мэрии пришлось в пожарном режиме принимать необходимые меры. Но этого недостаточно. Ситуация с плохим качеством воды в паводковый период повторяется из года в год. Мы не можем с этим мириться. Считаю, что администрация муниципального образования не справилась с решением технических задач. Виновные должны быть наказаны. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, поручаю заместителю председателя правительства Олегу Попову организовать обучение персонала водозабора и предусмотреть новые инженерные решения, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, утром 15 мая на водохранилище ручья Токариной из-за обильного поступления в водохранилище воды с большим содержанием иловых взвесей после паводка мутность в водоеме резко повысилась. Фильтрационные установки не справились с поступающей в них грязной водой, что затруднило подачу воды надлежащего качества.
По поручению губернатора координировать работу в Шахтерске отправился первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров. На станции водоочистки запустили режим ежесуточной трехразовой промывки фильтрующих элементов, увеличили количество коагулянтов, что позволило снизить показатель мутности подаваемой в квартиры воды.
– Мутность в водохранилище снизилась. Работа станции водоочистки стабилизирована. В настоящее время вода с очистных сооружений имеет показатель по мутности 1 единица. Проводится промывка системы. Подать питьевую воду в квартиры жителей Шахтерска планируется завтра, – рассказал Сергей Федоров.
Продолжается ежедневный подвоз питьевой воды четырьмя автоцистернами из Углегорска. Качество подвозимой воды жестко контролируется. Маломобильным гражданам каждый день доставляют 1,5 кубометра бутилированной воды.
Если у жителей возникают сложности при доставке питьевой воды, необходимо обратиться по телефону: 8 (42432) 31707. Также работает телефонная линия минЖКХ: *0065 или 8-800-302-0065 с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, воскресенье – выходной.
В ходе отчета Валерий Лимаренко также добавил, что модернизация очистных сооружений проведена в Углегорске. В Никольском построены и введены в эксплуатацию две новые скважины. До конца месяца все работы по пуско-наладке в Никольском завершатся. С июня в селе будет хорошая вода.
Отметим, чистая вода в этом году пошла из кранов в домах жителей Александровска-Сахалинского. Там запустили новые очистные сооружения. В ходе строительных работ были проложены магистральные водоводы и технологические дороги, возведены водопроводные насосные станции, станции водоподготовки и обработки промывочных вод, а также административно-бытовой корпус с лабораторией и склад реагентов и материалов. На следующем этапе реконструкции системы водоснабжения в Александровске-Сахалинском планируется заменить существующие старые сети. Это позволит обеспечить стабильное водоснабжение при аварийных ситуациях. Проведение мероприятий планируется включить в адресную инвестиционную программу.
Ранее Валерий Лимаренко поставил задачу – комплексно модернизировать систему водоснабжения в островном регионе. В 2021 году завершилось строительство водопровода в селе Воскресенское Анивского района. Началась реконструкция и строительство систем водоснабжения Долинска и села Хоэ Александровск-Сахалинского района, приступили к реконструкции водозаборов в селах Горнозаводск Невельского района и Чехове Холмского района. В последних двух современные очистные сооружения заработают уже в этом году.
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