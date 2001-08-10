Продажа алкоголя 21 мая будет запрещена в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящую субботу, 21 мая, в день проведения торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года, в областном центре будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, рассказали ТИА "Острова" В городской администрации.
Действие запрета не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, осуществляемую организациями, индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.
Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению нарушений. Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
- на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ для должностных лиц составляет - от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Продавец вправе проверить паспорт у покупателя, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия.
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