Тихоокеанское
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11:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Продажа алкоголя 21 мая будет запрещена в Южно-Сахалинске

Продажа алкоголя 21 мая будет запрещена в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящую субботу, 21 мая, в день проведения торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года, в областном центре будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, рассказали ТИА "Острова" В городской администрации.

Действие запрета не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, осуществляемую организациями, индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.

Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению нарушений. Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

- на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ для должностных лиц составляет - от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Продавец вправе проверить паспорт у покупателя, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия.

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