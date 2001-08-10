Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2022
Сейчас 20:56
63,54|66,36|66,91
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг проведет выездной прием граждан в Синегорске
10:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг проведет выездной прием граждан в Синегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится завтра, 19 мая, в здании местного дома культуры «Синегорье» по адресу: Коммунистическая, 16. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во встрече также примут участие руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, представители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?