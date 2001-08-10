Тихоокеанское
информационное агентство
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10:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Владельцев кооперативных гаражей Южно-Сахалинска просят привести их фасады в порядок

Владельцев кооперативных гаражей Южно-Сахалинска просят привести их фасады в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля провел мониторинг объектов благоустройства на территории Южно-Сахалинска. Цель мероприятий - приведение зданий гаражно-строительных кооперативов и прилегающей территории в надлежащий вид, соответствующий требованиям правил благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ряд нарушений были устранены собственниками объектов незамедлительно при проведении профилактических мероприятий, объявлено более 25 предостережений, объекты взяты на контроль департаментом.

Также сообщаем, что в настоящее время проводится работа по мониторингу объектов и территорий, прилегающих к железнодорожному пути, включая фасады зданий гаражно-строительных кооперативов, на предмет соблюдения требований правил благоустройства.

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание собственников строений, что согласно правилам благоустройства содержание территории и элементов благоустройства — прямая обязанность собственника объекта.

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