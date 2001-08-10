Семьи сахалинцев и курильчан начали получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области принято более двух тысяч положительных решений о назначении новой выплаты на детей от 8 до 17 лет. Родители получат выплаты сразу за два месяца — за апрель и май.
Напомним, ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами действует с 1 мая, однако рассчитывается пособие с 1 апреля 2022 года. Оформить новую выплату родители могут в том случае, если средний доход в семье меньше прожиточного минимума в регионе проживания (в Сахалинской области в 2022 году этот показатель составляет 17 тыс. 209 рублей), родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи не превышает установленную норму, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Пенсионного фонда.
По уровню дохода семьи определяется не только право на пособие, но и то, в каком размере оно предоставляется. Базовый размер выплаты составляет 50% от детского прожиточного минимума. Если с учетом выплаты доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, пособие назначается в размере 75%. В случае, если с учетом выплаты среднедушевой доход семьи всё равно меньше прожиточного минимума, то назначается максимальное пособие в размере 100%. В Сахалинской области размеры таких выплат составляют — 8 тыс. 996 рублей, 13 тыс. 494 рубля и 17 тыс. 992 рубля соответственно.
На сегодняшний день Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области принято 2 тыс. 264 положительных решения о назначении выплаты. Большинство семей уже получили новое пособие, средства поступили сразу за два месяца — за апрель и май.
Заявление на новую выплату родители могут подать на портале Госуслуг, в клиентских службах ПФР или в офисах МФЦ. Обратим внимание, что при обращении за пособием до 1 октября, оно назначается с апреля, но не ранее, чем ребенку исполнилось 8 лет.
Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но, если для сбора данных потребуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен на 20 рабочих дней. В таком случае заявителю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг.
Выплата назначается на 12 месяцев, но не дольше, чем до 17-летия ребенка. Если заявитель или члены семьи потеряли работу с 1 марта 2022 года и встали на учет в качестве безработных, выплату назначат на 6 месяцев. При этом заработная плата таких граждан, полученная в расчетном периоде, в подсчете дохода семьи участвовать не будет.
По истечении срока назначения островным семьям необходимо подать заявление повторно. Это можно сделать не раньше, чем за месяц до окончания срока действующей выплаты.
С подробной информацией о новом пособии можно познакомиться в специальном разделе на сайте ПФР. При необходимости получить консультацию граждане могут обратиться в Единый контакт-центр ПФР по номеру 8-800-600-00-00.
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