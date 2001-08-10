Ночь в музее пройдет в Южно-Сахалинске 21 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная акция "Ночь музеев" впервые была проведена в Берлине в 1997 году под названием "Долгая ночь музеев". Современным "именем" ее нарекли французы в 2005 году, предложив проводить акцию в мировом масштабе. Уже через год участниками проекта стали более 2 тысяч музеев из 38 стран мира. В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

Цель акции проста - популяризировать историко-культурное наследие и привлечь к нему как можно больше людей. Ночь музеев - прекрасная возможность не только открыть для себя музей в романтичном ночном свете, но также принять участие в настоящем культурном празднике.

Сахалинский областной краеведческий музей подготовил насыщенную программу, способную удивить и порадовать как детей, так и взрослых. Гостей ждут 21 мая – с 17:00 до 22:30 вход свободный! Если погода не подведет, праздничные мероприятия выйдут за пределы музейных стен, и гости смогут принять участие в ярмарке, квестах и экскурсиях под открытым небом, а также стать зрителями концерта сахалинских творческих коллективов.

Любителей онлайн-викторин мы приглашаем принять участие в квизе, который запустим 21 мая в нашей группе ВКонтакте. Если Вы внимательно следили за нашими новостями и "переворачивали" вместе с нами онлайн-календарь, ответить на вопросы не составит труда. По итогам викторины будут разыграны призы.