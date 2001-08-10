До окончания голосования за благоустройство южно-сахалинских скверов осталось две недели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый южносахалинец в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за один из двух объектов-участников федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В 2022 году это территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира и общественное пространство юго-восточнее перекрестка Коммунистического проспекта и ул. Чехова, рассказали ТИА "Острова" В городскрй администрации.

Проголосовать можно до 30 мая включительно. Объект-победитель будет запланирован к благоустройству в следующем году.

Подробная информация о планах по благоустройству размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Отдать голос за понравившийся объект можно на платформе https://65.gorodsreda.ru. Для участия необходима учетная запись на Госуслугах. Также можно воспользоваться помощью волонтеров. Они помогу проголосовать через планшеты со специальным приложением. От голосующего требуется только номер мобильного телефона, на который придет индивидуальный код. Найти волонтеров можно в выходные дни в городском парке культуры и отдыха. Они одеты в белые и голубые ветровки или жилеты с маркировкой федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Для трудовых коллективов волонтеры готовы организовать выездное голосование. Оставить заявку можно по телефону 312682 (доб. 7). На сегодняшний день помощью волонтеров воспользовались более двух десятков школьных и трудовых коллективов областного центра, в том числе завода им. Федотова, МУП «Транспортная компания» и др.

Южносахалинцы участвуют в федеральном проекте пятый год. За это время новый облик получили порядка десяти общественных пространств. Напомним, сейчас идут работы в сквере Авиаторов, расположенном по дороге в аэропорт. Сквер стал победителем голосования в прошлом году.