Южносахалинцев приглашают на Неделю предпринимательства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре с 16 по 20 мая пройдет тематическая неделя, посвящённая Дню российского предпринимательства для представителей бизнеса, молодежи, самозанятых граждан и всех заинтересованных горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Подать заявку на участие в работе площадок недели предпринимательства можно на официальном сайте администрации города. Это 12 разных направлений. Представители малого и среднего бизнеса поделятся опытом со всеми желающими в формате открытых дверей. Совершить экскурсию на домостроительный комбинат, познакомиться с процессом изготовления безалкогольных напитков, принять участие в мастер-классах по маникюру, сервировке, приготовлению суши, кофе или кондитерских изделий, узнать о преимуществах самозанятости — это только некоторые возможности для участников. Кроме того, в рамках Недели предпринимательства планируется обсудить практику применения трудового законодательства, меры государственной поддержки и кредитования агропромышленного комплекса, а также правила безопасности на производственных объектах.
Также для представителей малого и среднего бизнеса пройдут бесплатные индивидуальные консультации по актуальным вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и обязательной маркировке ряда товаров Их проведет Департамент экономического развития совместно с Сахалинской региональной общественной организацией «Палата Налоговых Консультантов» Деловой Клуб «Налоговый консультант». Тематика, график консультаций и другая информация размещены на сайте администрации.
- При формировании программы мероприятий недели предпринимательства мы постарались учесть интересы бизнеса и самозанятых граждан на разных стадиях развития: от идеи до реализации крупных проектов. Наиболее популярными и востребованными являются дни открытых дверей на предприятиях города. Такие встречи всегда проходят интересно и оживленно благодаря возможности не только побывать на производстве, но и в неформальной обстановке обсудить тонкости ведения бизнеса. Большое внимание мы уделили образовательному сегменту — рассказал директор департамента экономического развития Павел Павленко. — Наши мероприятия также носят профориентационный характер и будут интересны студентам и школьникам нашего города.
Как отметил вице-мэр Виталий Данилов, в Южно-Сахалинске наблюдается положительная динамика развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в городе насчитывается 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и почти 5 тысяч граждан зарегистрированых как самозанятые. Также чуть более половины всех жителей трудятся в сфере малого и среднего бизнеса.
– Создание благоприятных условий для развития предпринимательства является приоритетным направлением экономической политики муниципалитета, – сказал Виталий Данилов. – Для бизнеса предусмотрены механизмы финансовой, имущественной и информационно-консультативной помощи. И, конечно, большим событием для города является Неделя предпринимательства, которая с каждым голом привлекает все больше участников, а для многих открывает новые возможности.
Подробная программа и анонсы мероприятий Недели предпринимательства размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города». Участие в них может принять любой желающий, предварительно оставив электронную заявку в специальной форме. Телефон для справок: 8(4242) 300-594 (добавочные 1, 2, 3, 4, 5).
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