Тихоокеанское
информационное агентство
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Южносахалинцев приглашают 12 мая приобрести треску и камбалу
10:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают 12 мая приобрести треску и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля будет осуществляться 12 мая сразу на двух площадках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Треску по 90 руб. за кг и камбалу по 100 руб. за кг можно приобрести с 10.00 до 17.00 на ярмарке у «Техника» (ул. Ленина, 254/1, торговое место D9) и с 11.00 на ярмарке у Дома Торговли (пр. Мира, 106А). Рыбу реализует ИП Зинаков О.В.

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