8500 сахалинских выпускников школ готовятся сдавать итоговые экзамены
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экзаменационная кампания пройдет с 19 мая по 22 июня в штатном режиме. В этом году знания проверят свыше 5500 девятиклассников и около 3000 одиннадцатиклассников, прассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Экзаменационные испытания должны пройти без организационных проволочек. Школьникам предстоят еще вступительные испытания. Мы оказываем максимальную поддержку сахалинским ребятам, которые хотят получать профессиональное образование в родном регионе, строить здесь карьеру и создавать семьи, – сказал Валерий Лимаренко.
Девятиклассники сдадут два обязательных экзамена – русский язык и математику – и два экзамена по выбору самих обучающихся. Для получения аттестата выпускникам 11 классов предстоят те же обязательные экзамены. Другие предметы сдаются на добровольной основе для поступления в высшие учебные заведения.
– Чаще всего ребята выбирают обществознание, географию, информатику, биологию, историю, физику. Для сдачи экзаменов в области организована работа 46 пунктов для приема экзаменов у выпускников 9-х классов, из них 3 пункта на дому, и 31 пункт – для выпускников 11-х классов, – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Обеспечивать работу пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ и сопровождать весь процесс государственной итоговой аттестации будут более 3000 педагогических работников. Во всех пунктах будут созданы специальные условия для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных потребностей.
В рамках подготовки к экзаменационной кампании школьники уже написали пробный ОГЭ по русскому языку и математике. С марта по апрель прошла серия региональных тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов к проведению ЕГЭ. 27 апреля состоялась федеральная тренировка с участием выпускников 11 классов по информатике и ИКТ в компьютерной форме. 17 мая пройдет всероссийская тренировка по английскому языку (устная часть) и обществознанию в форме ЕГЭ и тестирование системы видеонаблюдения.
Сегодня идет регистрация граждан, желающих стать общественными наблюдателями на экзаменах. Седьмой год подряд на базе Сахалинского техникума сервиса будет организована работа ситуационного центра, где можно будет следить за ходом проведения ЕГЭ.
Глава региона поручил создать максимально безопасные условия на экзаменационных пунктах, а также обеспечить стабильное электроснабжение, функционирование «тревожных кнопок», устойчивую телефонную связь и Интернет. Кроме того, стоят задачи по обеспечению безопасного подвоза выпускников к пунктам проведения экзаменов и медицинского сопровождения школьников.
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