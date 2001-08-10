Строительство газораспределительной станции в Корсакове завершат к 30 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такой срок был обозначен в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко с общественностью и волонтерами портового города. В июле на ГРС начнутся пусконаладочные работы. Первым объектом, который получит доступ к голубому топливу, станет новая котельная. Затем будут газифицированы предприятия и жилые дома Корсакова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе мероприятия стало известно, что в муниципальном образовании подано полторы тысячи заявок на газификацию, сети уже подведены к домам. Подключение выполнят в этом году.

- Важно уже сегодня заниматься подготовкой домов к приему газа. В этом сахалинцам помогают волонтеры - объясняют все тонкости процесса, консультируют по вопросам оформления необходимых документов. Чтобы сделать процедуру подключения домов прозрачной, мы разработали специальный сервис. На цифровой карте будут обозначены адреса заявок и статус их выполнения. Скоро этот сайт заработает, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В Сахалинской области предусмотрены беспрецедентные меры поддержки. Каждый домовладелец может компенсировать до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему газа.

– Мы договорились с Газпромбанком о предоставлении сахалинцам специального кредита. Так, домовладелец может взять кредит, установить внутридомовое газовое оборудование, а затем погасить заем, используя компенсацию областного правительства, – рассказал областной министр энергетики Михаил Гузенко.

Во время встречи глава региона обсудил с общественностью и волонтерами ход реализации проектов в рамках программы «Забота. Защита. Уважение». Были подняты вопросы медицины, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, торговли, культуры, спорта и социальной защиты.

– В наших селах проживают более 40 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ежеквартально они получают продуктовые наборы. Для этого им приходится ездить в райцентр. При этом в селе Озерское, где сейчас проживает 31 семья из этой категории, начал работать социальный магазин. Людям было бы удобно забирать продукты из торговой точки в их населенном пункте. Можно ли решить этот вопрос? – поинтересовался участник встречи.

– Безусловно, люди смогут получать продуктовые наборы непосредственно в Озерском. Соответствующую информацию мы до них доведем, – подчеркнул мэр муниципального образования Александр Ивашов.

По предложению Валерия Лимаренко в ближайшие дни в муниципальном образовании будет создан совет старших по домам. Уже в этом месяце активисты встретятся с главой городского округа. На собрании планируется обсудить насущные проблемы жителей и пути их решения.

Напомним, ранее решение о создании советов старших по домам было принято в Южно-Сахалинске, а также в Долинском и Анивском районах. Активные домоуправы стали связующим звеном между жильцами своего дома, главой городского округа и областными властями.