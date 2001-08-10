В Шахтерске до конца года достроят новую школу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Шахтерске до конца года достроят новую школу и центр культурного развития. Ход строительства социально значимых объектов по поручению губернатора Валерия Лимаренко на особом контроле держит министр строительства региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В начальную школу, рассчитанную на 400 мест, переедут ученики начальных классов, которые сейчас посещают признанную аварийной общеобразовательную школу №1. Здание нового учреждения строится по всем самым современным требованиям: помимо классов в начальной школе разместятся детские спальни и игровые комнаты.
- Уже завершены работы по возведению здания и подведению сетей теплоснабжения к объекту. Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, монтажу перегородок, устройству системы вентиляции, прокладке наружных сетей водоснабжения и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2022 года, – отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
На две трети готов и Центр культурного развития Шахтерска. Возведены два из трех блоков здания, в них ведутся отделочные работы. Строится третий блок, где расположится актовый зал на 250 посадочных мест. Застройщик уже приступает к работам по благоустройству территории.
- В здании Центра культурного развития планируется разместить дворец культуры, который ранее располагался на этом же месте. Кроме того, сюда переедет школа искусств, которая сейчас находится в аварийном здании. Открытие Центра планируется в конце этого года, – рассказал ведущий инженер управления капитального строительства Углегорского района Сергей Бартновский.
- Мы занимаемся в приспособленном жилом здании 1956 года постройки. Условия, конечно, не современные. У нас художественное, театральное и музыкальное отделения, более 250 учащихся. В новом помещении будут просторные залы и кабинеты с необходимой шумоизоляцией, мастерские, специальные помещения для групповых и индивидуальных занятий. Поэтому ждем переезда с нетерпением, – поделилась директор ДШИ им. А.К. Лядова Ольга Вылекжанина.
Отметим, строительство социально значимых объектов по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведется по всему региону. Новые школы возводятся в Ногликах и селе Кировское Тымовского района. В Аниве строится детская школа искусств на 350 мест. Возведение и ремонт социально значимых объектов, в том числе зданий учреждений образования, также является одним из приоритетных направлений народной программы партии «Единая Россия». Сахалинские партийцы организуют штабы общественного и родительского контроля, которые вносят свои предложения на этапе проектирования объектов. В ходе строительства или ремонта зданий единороссы контролируют, чтобы все пожелания людей были выполнены в полном объеме.
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