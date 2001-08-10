"Аврора" открыла летнюю продажу авиабилетов из Хабаровска на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" продолжает выполнять полеты по социально значимым маршрутам единой дальневосточной авиакомпании. Открыта продажа авиабилетов на летний период до 29 октября 2022 года на рейсы, выполняемые совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Ангара" по направлениям Хабаровск - Чита, Хабаровск - Оха, Хабаровск - Ноглики, Хабаровск - Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Хабаровск - Оха. С 8 мая 2022 года увеличивается частота рейсов до пяти раз в неделю.

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям рейс выполняется совместно с авиакомпанией–партнером "Ангара" по следующему расписанию:

10.20 - Хабаровск – 13.20 Оха.

14.15 - Оха – 15.15 Хабаровск.

По субботам рейс выполняется авиакомпанией "Аврора" на воздушном судне DHC-8 по следующему расписанию:

06.50 - Хабаровск – 09.40 Оха.

14.40 - Оха – 15.30 Хабаровск.

Тариф в одну сторону составляет 5 840 рублей.

Хабаровск - Ноглики. С 8 мая 2022 года рейсы будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Расписание рейса по пятницам и воскресеньям:

16.15 - Хабаровск – 19.10 Ноглики.

20.15 - Ноглики – 21.10 Хабаровск.

Расписание рейса по вторникам:

11.40 - Хабаровск – 14.35 Ноглики.

15.35 - Ноглики – 16.30 Хабаровск.

Тариф в одну сторону составляет 4 500 рублей.

Хабаровск - Шахтерск. Рейсы будут выполняться с 9 мая 2022 года два раза в неделю, по понедельникам и средам:

16.20 - Хабаровск – 19.00 Шахтерск.

19.45 - Шахтерск – 20.20 Хабаровск.

Тариф в одну сторону составляет 4 635 рублей.

Время везде указано местное. Перелеты будут выполняться на самолетах Ан-24.

Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте "Авроры", а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.