"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут к 9 мая акцию "Георгиевская ленточка" в России и на Донбассе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.
«Партия помогает распространить Георгиевские лены в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», - сообщила она.
Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты.
«Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц - также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», - сообщила она.
В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.
Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.
Депутат фракции «Единая Россия» Сахалинской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Наталья Коршунова рассказала, что слышала о случаях осквернения Георгиевской ленты за рубежом.
«Мы, россияне, относимся с уважением к этому символу нашей Победы, но жители некоторых других стран Георгиевскую ленту не признают и даже оскверняют. Более того, там ее даже запрещают на государственном уровне! Но с принятием вышеназванного закона осквернение Георгиевской ленты и приравнивание её к символам нацизма станет уголовно наказуемым деянием. Сегодня, в нынешней внешнеполитической обстановке это особенно актуально», - считает Коршунова.
Она добавила, что со дня на день на улицы сахалинских и курильских городов и сел выйдут волонтеры партии и будут раздавать жителям Георгиевские ленточки.
«Хотелось бы обратиться к землякам: обязательно возьмите, повяжите на сумку, заколите на груди. Так мы говорим - мы помним огромный подвиг наших предков, чтим его и будем всегда им благодарны за нашу великую, свободную от нацизма страну», - подчеркнула Коршунова.
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