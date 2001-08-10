На Камчатке старые покрышки будут принимать по 100 рублей за штуку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящие праздничные выходные на Камчатке начнется прием отработанных покрышек. Старую резину можно будет сдать в двух пунктах, передает ИА "Кам 24".

"Время собирать покрышки! На Камчатке 2 мая вновь стартует приём отработанной авторезины. По вашим просьбам в этом году мы увеличили количество пунктов приёма. Сдать шины можно будет по следующим адресам: улица Тундровая, 1 в городе Петропавловск-Камчатский; поселок Новый в Елизовском районе, улица Молодежная, 20/1", – сообщил губернатор Владимир Солодов.

Он пояснил, что резину будут принимать по паспорту, на один документ можно будет сдать два комплекта на весь период проведения акции. За одну покрышку будут платить 100 рублей.