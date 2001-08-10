Мэрия Южно-Сахалинска в мае представит готовый мастер-план развития "Горного воздуха"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Институт Генплана Москвы и департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска завершили разработку мастер-плана развития спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Его итоговый вариант планируют презентовать общественности уже в мае, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в ходе разработки мастер-плана было проведено несколько сессий социального проектирования, собраны мнения и предложения жителей, в том числе представителей профессиональной общественности, потенциальных инвесторов, экологов и др.
Финальный документ был сформирован уже с учетом мнений и идей горожан. В него вошел ряд предложений жителей. Это организация экопарка, который может стать центром развития научно-образовательного туризма, создание музея истории "Горного воздуха" - он может выполнять роль общественно-культурного центра. Также предусмотрено создание продюсерского центра для синхронизации календаря событий участников СТК "Горный воздух". В летний сезон планируется организация различных видов активности (зиплайн, родельбан, маунтинбайк, велопрогулки, обустройство экомаршрутов, зона детских аттракционов, парапланерного спорта, крытый скалодром, крытый тир/арбалетно-лучный тир, памп-трек, хаски-парк, веревочный парк, площадки для ОФП, тюбинговые горки, обустройство площадок для проведения мероприятий и др.).
- В 2020 году началась большая работа над главным градостроительным документом города – генеральным планом Южно-Сахалинска. Понимая, что Горный Воздух - это территория города и важно ее грамотно интегрировать в общую картину, муниципалитет приступил к более детальной проработке концепции по стратегическому развитию территории СТК «Горный Воздух». Концепция (мастер-план) развития спортивно-туристического комплекса также будет интегрирована в генеральный план города, - отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Ирина Андросова.
Так, предполагается, что СТК «Горный Воздух» будет функционировать как всесезонный современный горный курорт. Мастер-план предусматривает благоустройство уже существующего пространства и развитие инфраструктуры комплекса. В последствии концепция будет включена в генеральный план Южно-Сахалинска, итоговый вариант которого презентуют в августе.
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