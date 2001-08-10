Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
Сейчас 01:05
72,88|75,92|66,91
На Сахалине профсоюзы проведут "горячую линию" по соблюдению трудовых прав
09:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине профсоюзы проведут "горячую линию" по соблюдению трудовых прав

На Сахалине профсоюзы проведут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, праздника Весны и Труда, в Сахалинской области будет работать профсоюзная "горячая линия" по различным вопросам исполнения трудового законодательства, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

С 9.00 до 17.00 граждане будут иметь возможность сообщить о фактах нарушения их прав в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, а также получить подробные разъяснения по иным актуальным вопросам по телефонам (4242) 72-72-62, 72-72-33 и с помощью онлайн-сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте Сахалинского областного союза организаций профсоюзов sakhprof.ru.

С 9.00 до 13.00 по телефону (4242) 72-72-62 на все поступившие вопросы ответит заведующий отделом правозащитной работы, главный правовой инспектор Союза - Шулина Ольга Игоревна.

С 13.00 до 17.00 по телефону (4242) 72-72-33 консультирование проведет правовой инспектор Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Пискунов Николай Викторович.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?