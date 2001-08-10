На Сахалине профсоюзы проведут "горячую линию" по соблюдению трудовых прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 мая, в День международной солидарности трудящихся, праздника Весны и Труда, в Сахалинской области будет работать профсоюзная "горячая линия" по различным вопросам исполнения трудового законодательства, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.
С 9.00 до 17.00 граждане будут иметь возможность сообщить о фактах нарушения их прав в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, а также получить подробные разъяснения по иным актуальным вопросам по телефонам (4242) 72-72-62, 72-72-33 и с помощью онлайн-сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте Сахалинского областного союза организаций профсоюзов sakhprof.ru.
С 9.00 до 13.00 по телефону (4242) 72-72-62 на все поступившие вопросы ответит заведующий отделом правозащитной работы, главный правовой инспектор Союза - Шулина Ольга Игоревна.
С 13.00 до 17.00 по телефону (4242) 72-72-33 консультирование проведет правовой инспектор Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Пискунов Николай Викторович.
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