Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты подрядной организации ООО "Седьмой сезон сервис" приступили к демонтажным работам. Следующий этап - прокладка инженерных коммуникаций. Сдать обновленное общественное пространство планируется не позднее 1 ноября этого года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проект предусматривает устройство мемориальной зоны с реконструкцией основания памятника сахалинским авиаторам, обустройство площадки для проведения торжественных мероприятий и мест отдыха. Все это пространство объединит система пешеходных дорожек.
- В прошлом году сквер Авиаторов набрал наибольшее число голосов горожан по итогам голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер расположен вблизи аэропорта. В дальнейшем там смогут отдыхать не только жители города, но и гости областного центра, — отметил начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства департамента дорожного хозяйства Южно-Сахалинска Алексей Сапронов.
Центральным объектом рекреационной зоны станет самолет АН-24, постамент которого реконструируют. Также к мемориалу обустроят лестницу, а рядом оборудуют площадку для памятных фото.
Авиационную тематику сквера продолжат клумбы, схематично представляющие острова Сахалинской области. Цветы и деревья высадят и вдоль небольшой открытой парковки.
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