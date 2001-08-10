Мэр Южно-Сахалинска потребовал привести все городские скверы в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С приходом тепла в скверах и общественных пространствах Южно-Сахалинска начались активные работы по их содержанию после зимы. Организациям, обслуживающим территории, предстоит провести масштабную уборку, устранить все повреждения, отремонтировать скамейки и урны, провести озеленение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Эта работа находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Сегодня глава областного цента провел инспекционную поездку по городским скверам. На месте руководителям структурных подразделений администрации города был дан ряд поручений. Особое внимание участники выездного совещания уделили скверу имени В.М. Головнина, на состояние которого в социальные сети администрации и мэра поступили жалобы от людей. В частности, жители указали на повреждения тротуарной плитки и самого монумента. Эти замечания приняты в работу. В ближайшее время памятник, малые архитектурные формы и другие элементы сквера, которые нуждаются в обновлении, приведут в надлежащий вид.

– Южно-Сахалинск гордится своим парком, скверами, зелеными зонами. Эти общественные пространства являются местом притяжения горожан, и, безусловно, важно, чтобы с началом весенне-летнего сезона они были приведены в порядок и радовали посетителей, – отметил Сергей Надсадин. – Выражаю признательность жителям за активность, за оперативные сигналы по вопросам благоустройства. Благодаря вашему неравнодушию наш город становится еще более красивыми, уютным и комфортным.

Добавим, что в рамках работ по благоустройству в этом году в Южно-Сахалинске запланировано беспрецедентное озеленение. Летом улицы города, территории учреждений и скверов украсят более 600 тысяч цветов. Также работы по приведению в порядок ряда общественных пространств, запланированы в городе уже сегодня в рамках акции, приуроченной к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры.