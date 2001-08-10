Директор Центра развития городской среды Василий Вишневский выступит на радио АСТВ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 21 апреля, директор Центра развития городской среды Василий Вишневский ответит на вопросы горожан в программе «От первого лица» на радио АСТВ.

Начало эфира в 18.05. Темой беседы станут вопросы безопасности дорожного движения, создания комфортных условий для всех его участников: водителей, пешеходов, велосипедистов. Ведущая программы Алена Баринова задаст гостю самые актуальные и интересные вопросы слушателей – об эффективности оборудования кольцевых перекрестков и выделенных полос, установке островков безопасности, столбиков и т.д. Задать вопрос Василию Вишневскому можно здесь.