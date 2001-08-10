Тихоокеанское
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21 апреля в 8-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат подачу воды
16:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Директор Центра развития городской среды Василий Вишневский выступит на радио АСТВ

Директор Центра развития городской среды Василий Вишневский выступит на радио АСТВ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 21 апреля, директор Центра развития городской среды Василий Вишневский ответит на вопросы горожан в программе «От первого лица» на  радио АСТВ.

Начало эфира в 18.05. Темой беседы станут вопросы безопасности дорожного движения, создания комфортных условий для всех его участников: водителей,  пешеходов, велосипедистов. Ведущая программы Алена Баринова задаст гостю самые актуальные и интересные вопросы слушателей – об эффективности оборудования кольцевых перекрестков и выделенных полос, установке островков безопасности, столбиков и т.д. Задать вопрос Василию Вишневскому можно здесь.

Напомним, «Радио АСТВ» в Южно-Сахалинске вещает на частоте 105.5 FM. Прямой эфир онлайн можно послушать на официальном сайте https://radio.astv.ru.

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