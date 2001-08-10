Новые дома для переселенцев из аварийного жилья построят в селах Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Гастелло и селе Майское готовят участки под строительство домов по программе "Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем". В населенных пунктах сносят непригодный для проживания жилфонд. На его месте в этом году начнут возводить жилье для сельчан, чьи дома были признаны аварийными.

В общей сложности в этих двух селах планируется построить 21 дом: двенадцать домов в Гастелло и девять - в Майском. Новостройки будут представлять собой двух- и трехквартирные одноэтажные дома с собственными приусадебными участками. Дома сдадутся «под ключ», будут иметь систему водоснабжения, септики, автономное отопление, для удобства для каждой семьи будет выполнен отдельный вход.

- Мы очень рады, что в нашем селе начнется строительство домов. Была возможность переселиться в Поронайск, но многие гастелловцы хотят остаться жить здесь, дышать свежим воздухом, сажать свой огород, вести хозяйство. Мы привыкли к этому. И это замечательно, что нас услышали. Будем продолжать жить в нашем селе, но уже не в старых деревяшках, а в комфортных условиях, - поделилась мнением жительница села Гастелло Любовь Александровна Черных.

Строительство домов в сельских населенных пунктах Поронайского района ведется с 2020 года. Первые одноэтажные двухквартирные дома с приусадебными участками для переселенцев из аварийного жилья появились в селе Малиновка. В пяти новостройках сейчас живут десять семей.