В Южно-Сахалинске реализуют программу по укреплению общественного здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги реализации муниципальной программы мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа за 2021 подвели в Южно-Сахалинске. Официальное мероприятие решили начать необычно с разминки в стиле пиластес для всех участников заседания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Системно решать вопросы укрепления общественного здоровья мы начали порядка трех лет назад, так появилась идея создания муниципальной программы. Также отправной точкой стало вступление в «Ассоциацию здоровых городов России», - рассказала об истории муниципальной программы вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. - Для нас очень радостно, что многие коллективы города нас поддержали. Сначала это были в основном образовательные учреждения, потом появились и производственные коллективы. Отрадно, что все больше людей понимают, что это не просто образ жизни, но и определенная норма, которой нужно следовать.

Одно из больших направлений данной работы - внедрение корпоративных программ здоровьесбережения. Сегодня их реализуют 29 предприятий и организаций Южно-Сахалинска, с общей численностью сотрудников более 9000. О своем опыте внедрения программ рассказали руководители детского сада № 47 «Ягодка», где реализуется сразу два направления - здоровое питание и рабочее место, повышение физической активности, и Центра молодежных инициатив, осуществляющего корпоративную программу «Сохранение психологического здоровья и благополучия».

- Мы второй год реализуем корпоративную программу здоровьесбережения. Прошлый год мы посвятили вопросам психологического здоровья. В этом году коллектив выбрал тему здорового питания, - рассказал директор МАУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов. - Было организовано большое количество практических и теоретических занятий на разные темы, связанные и с профессиональным выгоранием, и с особенностями работы с подростками и многое другое.

Среди достижений в реализации муниципальной программы по укреплению общественного здоровья был отмечен рост охвата населения физкультурно-оздоровительными мероприятиями. В 2021 году этот показатель составил более 61%. Муниципальными учреждениями культуры, молодежи и спорта города Южно-Сахалинска, а также при участии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведено 496 мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и правильного питания, отказа от вредных привычек, повышение безопасности дорожного движения, в которых приняли участие более 8000 жителей города всех возрастов.

Медицинскими осмотрами и диспансеризацией, как одним из инструментов сохранения здоровья, было охвачено более 87 тысяч человек, из них - 47 тысяч взрослых и 40 тысяч несовершеннолетних.

- Есть результаты и они радуют. Понятно, что пока рано давать оценки, но мы работаем на долгосрочную перспективу, нам нужно достичь того, чтобы работодатель нес ответственность за здоровье сотрудников, и чтобы работники были удовлетворены условиями труда, имели возможность вести здоровый образ жизни и меньше болели, - подчеркнула главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. - Хочу отметить большую работу МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», которое дает большой толчок в развитии информационно-коммуникационной компании по пропаганде ЗОЖ. Отдельные слова благодарности мы выражаем мэру Сергею Надсадину, который поддержал наши идеи, и сегодня в муниципалитете успешно реализуется программа по укреплению общественного здоровья. К этой работе привлечены много департаментов, а также создается качественная и комфортная среда жизни для южносахалинцев.

Администрация Южно-Сахалинска активно вовлечена в реализацию проекта «Сахалинское долголетие». Так, гражданам от 55 лет на безвозмездной основе предоставлен доступ к услугам по посещению 5 муниципальных учреждений спортивной направленности. Желающие могут бесплатно воспользоваться услугами бассейнов, тира, тренажерных залов, посещать занятия по общей физической подготовке, дартсу, йоге, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, скандинавской ходьбе, фитнесу. Проектом «Сахалинское долголетие» в сфере физической культуры и спорта в прошлом году было охвачено 6053 человек.

Большую работу по укреплению здоровья горожан почтенного возраста проводит клуб «Активное долголетие», в котором проходят образовательные семинары и мастер-классы. Также горожане участвуют в спортивных мероприятиях и фестивалях здоровья.

В ходе итогового совещания была отмечена работа волонтерских движений и социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют пропаганду ЗОЖ. Их представители были отмечены благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска и Центра профилактики.

С целью сохранения здоровья населения в Южно-Сахалинске активно применяется опыт обмена муниципальными практиками. Напомним, с октября 2019 года областной центр является участником Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». В 2021 году Южно-Сахалинск одержал уверенную победу в III конкурсе «Здоровые города России», учрежденную Ассоциацией. На суд жюри было представлено 4 проекта в четырех номинациях конкурса, заняв два первых и два вторых места.

Уточним, что в реализации программы по укреплению общественного здоровья принимают участие 11 структурных подразделений, отраслевых органов и подведомственных учреждений администрации Южно-Сахалинска, а также ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».