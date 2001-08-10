Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие социальные объекты возводятся в областном центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по строительству и капитальному ремонту социальных объектов. О планах на 2022 год рассказал ТИА "Острова" вице-мэр Ильдар Ахтариев.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» сегодня завершается проектирование дополнительного корпуса школы №30 в Луговом на 550 мест.

- Параллельно на строительной площадке подрядчик приступил к выполнению работ в рамках подготовительного периода. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствие с контрактом - 2025 год. Однако мы рассчитываем, что подрядчик сможет завершить эту работу раньше и ввести объект в 2024 году, - отметил Ильдар Ахтариев.

На этот год запланирован капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений областного центра. Работы по устройству кровель и фасадной системы уже ведутся в детских садах №8 «Журавленок» и №14 «Рябинка». Когда завершится учебный год, строители приступят к обновлению кровель на гимназии №1 им. Пушкина и школе №1. А в школе №22 отремонтируют кухонные и обеденные помещения.

Кроме того, в рамках концессионного соглашения в 16 микрорайоне Южно-Сахалинска готовится к строительству общеобразовательная школа. Ожидается, что в этом году концессионер приступит к разработке проектно-сметной документации, а уже в 2023 году - к возведению самого объекта.

Не позднее третьего квартала 2022 года планируется заключить муниципальный контракт на завершение работ детской школы искусств в Луговом на 230 человек. К маю текущего года ожидается получение проектно-сметной документации по данному объекту. С учетом перепроектирования ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Строительство реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».

На завершающей стадии находится проектирование Многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной в Новоалександровске. В планах мэрии - в течение ближайшего месяца получить проектно-сметную документацию, а затем организовать государственную экспертизу.

В этом году продолжится работа по обеспечению доступности маломобильных групп как в их жилых домах, так и в социальных объектах городского округа.

- Если сравнивать с прошлым годом, то объем запланированных работ в данном направлении будет увеличен. Так, в этом году 41 объект инфраструктуры будет адаптирован под маломобильных горожан. Работа по такому количеству объектов, которые обустраиваются одновременно, в Южно-Сахалинске еще не велась. Мы продолжим обустраивать пандусы и механические подъемники в домах южносахалинцев, - подвел итог Ильдар Ахтариев.