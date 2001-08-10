Фонд капитального ремонта заменит импортные стройматериалы сахалинскими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Евгений Михлик договорился о сотрудничестве с компанией "ГЕФЕСТ ГРУП". Стройматериалы от местного производителя заменят импортные. Такое решение позволит минимизировать последствия от введенных санкций и сохранить темпы работ, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

Представители регионального оператора капремонта посетили строительный завод, посмотрели ассортимент и качество материалов. По результатам поездки было принято решение рассмотреть вопрос по поставкам сухих цементных смесей для ремонта фасадов многоквартирных домов.

- В связи со сложившейся ситуацией на рынке - ограничение импортных материалов и повышение цен - нам необходимо искать альтернативу завозным материалам. Мы не можем позволить себе остановить строительство, иначе объекты «заморозятся», сотрудники останутся без работы, а люди не получат долгожданный ремонт, - подчеркнул Евгений Михлик.

В настоящее время специалисты Фонда капитального ремонта знакомятся с технической документацией и занимаются подсчетом объема стройматериалов, который потребуется для выполнения работ. Руководство компании «ГЕФЕСТ ГРУП» уверено, что с поставленной задачей справится: в пик строительного сезона бригады работают посменно практически круглые сутки и без выходных, обеспечивая бесперебойную поставку стройматериалов на объекты.

Сейчас на предприятии полным ходом идет подготовка к предстоящему сезону - формируют запас цемента и другого необходимого для производства сырья.

Напомним, в 2022 году в Сахалинской области планируют капитально отремонтировать 141 дом, суммарно обновить 262 конструктивных элемента. Подрядные организации займутся не только фасадами, но и кровлями, подвалами и инженерными коммуникациями.