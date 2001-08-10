Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2022
Сейчас 08:02
83,35|91,73|66,91
Из-за аварии в некоторых домах Южно-Сахалинска 6 апреля не будет воды
12:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Фонд капитального ремонта заменит импортные стройматериалы сахалинскими

Фонд капитального ремонта заменит импортные стройматериалы сахалинскими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Евгений Михлик договорился о сотрудничестве с компанией "ГЕФЕСТ ГРУП". Стройматериалы от местного производителя заменят импортные. Такое решение позволит минимизировать последствия от введенных санкций и сохранить темпы работ, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

Представители регионального оператора капремонта посетили строительный завод, посмотрели ассортимент и качество материалов. По результатам поездки было принято решение рассмотреть вопрос по поставкам сухих цементных смесей для ремонта фасадов многоквартирных домов.

- В связи со сложившейся ситуацией на рынке - ограничение импортных материалов и повышение цен - нам необходимо искать альтернативу завозным материалам. Мы не можем позволить себе остановить строительство, иначе объекты «заморозятся», сотрудники останутся без работы, а люди не получат долгожданный ремонт, - подчеркнул Евгений Михлик.

В настоящее время специалисты Фонда капитального ремонта знакомятся с технической документацией и занимаются подсчетом объема стройматериалов, который потребуется для выполнения работ. Руководство компании «ГЕФЕСТ ГРУП» уверено, что с поставленной задачей справится: в пик строительного сезона бригады работают посменно практически круглые сутки и без выходных, обеспечивая бесперебойную поставку стройматериалов на объекты.

Сейчас на предприятии полным ходом идет подготовка к предстоящему сезону - формируют запас цемента и другого необходимого для производства сырья.

Напомним, в 2022 году в Сахалинской области планируют капитально отремонтировать 141 дом, суммарно обновить 262 конструктивных элемента. Подрядные организации займутся не только фасадами, но и кровлями, подвалами и инженерными коммуникациями.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?