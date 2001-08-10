Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2022
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08:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение на жд. переезде на улице Сахалинской Южно-Сахалинска ограничат в ночь на 2 апреля

Движение на жд. переезде на улице Сахалинской Южно-Сахалинска ограничат в ночь на 2 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с предстоящими проводимыми ремонтными работами на железнодорожном переезде на ул. Сахалинской в ночь на 2 апреля движение транспорта будет осуществляться по полосам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 20.00 1 апреля и продлятся до 06.00 2 апреля. Для выполнения работ поочередно будут закрываться обе полосы движения.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.

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