Беременные сахалинки и курильчанки имеют право на ежемесячное пособие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 июля прошлого года отделение пенсионного фонда РФ по Сахалинской области выплатило беременным сахалинкам и курильчанкам ежемесячное пособие на общую сумму почти 5,7 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда РФ.

Напомним. С 1 июля 2021 года пенсионный фонд РФ назначает ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

В Сахалинской области размер ежемесячного пособия в нынешнем году составляет 9 тыс. 379 рублей. Пособие назначается при следующих обстоятельствах:

- срок беременности 6 и более недель;

- постановка на учет в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности;

- среднедушевой доход семьи не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (17 тыс. 209 рублей);

- собственность семьи не выходит за рамки требований к движимому и недвижимому имуществу;

- заявитель проживает на территории Российской Федерации.

Для оформления выплаты необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии.

Всего в Сахалинской области пособие было назначено 703 беременным женщинам. Общая сумма выплат на сегодняшний день составила 5 млн 683 тыс. 591 рубль.

Ежемесячное пособие назначается при обращении после наступления 12 недель беременности и выплачивается за период, начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности включительно.

Выплата ежемесячного пособия осуществляется за полный месяц независимо от срока наступления 6 недель беременности в конкретном месяце или даты обращения за его назначением, а также за полный месяц, включая месяц родов или прерывания беременности.

С основаниями для отказа в назначении пособия можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки».