Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проекта "Забота 65+", в рамках которого адресную поддержку оказывают горожанам старшего возраста, прежде всего, одиноко проживающим, маломобильным, южносахалинцам с ограниченными возможностями здоровья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, Южно-Сахалинск присоединился к региональному проекту в 2021 году. Помимо специалистов городской администрации, в нем задействованы сотрудники социальных и медицинских учреждений. Также активную поддержку оказывают волонтеры.

Отдельное направление - организация культурного и спортивного досуга. Пенсионеры активно посещают специализированные объединения, от которых имеют возможность абсолютно бесплатно укреплять свое здоровье через занятия физкультурой. Как отмечают в департаменте социальной политики, часть вопросов удается решить в течение нескольких дней, ряд обращений требуют детальной проработки. Напомним, консультацию специалистов по решению вопросов можно получить что по телефону: 300-711.