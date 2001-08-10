Сквер Авиаторов в Южно-Сахалинске до конца этого года благоустроят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца текущего года в областном центре благоустроят сквер Авиаторов, расположенный на пересечении пр. Мира и ул. Ивана Куропатко,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Аэропорт Южно-Сахалинска — это главные ворота в наш островной регион. Обновленный сквер, расположенный в непосредственной близости от воздушной гавани, будет радовать взгляд и самих южносахалинцев, и гостей города и области, станет еще одним пространством для культурного отдыха, - отметил первый вице-мэр Андрей Ковальчук.

Напомним, в апреле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная среда» состоялось рейтинговое голосование, когда из предложенного перечня южносахалинцы сами выбирали городской объект для благоустройства. Сквер Авиаторов набрал наибольшее число голосов жителей.

Муниципальное предприятие «Горархитектура» при кураторстве департамента архитектуры и градостроительства областного центра подготовило проектную документацию для объекта. В начале марта этого года на основе конкурса выбрали подрядчика на проведение работ и заключили с ним контракт.

В соответствии с проектом территория — а это свыше 30 тыс. кв м — условно будет разделена на две зоны: мемориальную и досугово-активную. Их объединит система дорожек с местами для отдыха. Воздушную линию электропередач уберут под землю для лучшего визуального восприятия композиции.

Сердцем сквера по-прежнему останется самолет АН-24, но постамент под ним значительно изменится и конструктивно, и с точки зрения эстетики. Бетонное основание нарастят, облицуют гранитными плитами и частично укроют готовым газоном. Смонтируют подсветку. Рядом предусмотрена площадка, где можно сделать памятное фото на фоне воздушного судна.

Авиационную тематику сквера продолжат клумбы, схематично представляющие острова Сахалинской области. Столбы освещения на них будут имитировать аэропорты региона. Цветы и деревья высадят и вдоль небольшой открытой парковки.

Работы в сквере начнутся, как только позволят погодные условия.