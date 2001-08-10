Месячник чистоты стартует в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице, планировочных районах и селах с 1 апреля стартуют мероприятия по санитарной очистке территорий после зимнего сезона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основной комплекс предстоящих работ обсудили на установочном совещании под руководством первого вице-мэра Александра Гринберга.

Чтобы оперативно привести город в порядок, еженедельно в течение всего апреля будут проводиться «чистые пятницы». Также 23 и 30 апреля состоятся субботники. В эти дни на городском полигоне принимать собранный мусор будут бесплатно.

- Горожан, пожелавших принять участие в месячнике чистоты и помочь с уборкой своих дворов, управляющие компании обеспечат всем необходимым инвентарем, выдадут мешки, перчатки. Кроме этого, организации и предприятия, которые примут решение навести порядок на своих прилагающих территориях в другие дни недели, могут подать заявку в департамент городского хозяйства, чтобы их пропускали на полигон бесплатно, - отметила начальник отдела мониторинга санитарного состояния администрации Южно-Сахалинска Юлия Слуева.

Особое внимание в этом году будет уделено ворошению снега, выпавшего за зимний сезон в рекордных количествах. Традиционно на помощь дорожным службам в уборке города придут коллективы предприятий и учреждений, в том числе сотрудники городской администрации. Оставить свою заявку на участие можно по телефону 300-461 (доб. 2-13) в рабочие дни с 9.00.до 17.00.

Напомним, что согласно правилам благоустройства руководителям организациий всех форм собственности необходимо организовать работы по рыхлению снега и уборке мусора с закрепленной за их объектами территорий и прилегающих к ним участков в радиусе 10 метров, а также привести фасады зданий и павильонов в надлежащий вид.