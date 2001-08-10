В этом году в Александровске-Сахалинском благоустроят набережную
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе рабочей поездки в Александровск-Сахалинский район губернатор Валерий Лимаренко проверил, как ведется благоустройство набережной и площади имени 15 мая в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
– Обустройство мест массового отдыха – очень важная работа, направленная на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Особое внимание мы уделяем благоустройству пляжей, поскольку нам повезло жить на островах. В этом плане стоит порадоваться за жителей Александровска-Сахалинского, которые уже в этом году, ко Дню города получат новую набережную, – подчеркнул глава региона.
Работы на набережной в районе улицы Морской начались в 2021 году. Здесь обустроили пешеходные и велодорожки, установили шезлонги, раздевалки, спасательные вышки, предусмотрели сцену и площадки для занятий спортом, смонтировали системы видеонаблюдения и наружного освещения.
Здесь выполнили берегоукрепление, отсыпали площадки и береговую линию, устроили придорожный кювет и дренажную систему. Работы на объекте завершены на 85 процентов.
– Это очень важное для Сахалина место отдыха. У нас на пляже проводят время не только местные жители, но и гости из Ногликского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов. К примеру, во время прошлого сезона пляж посетили более 90 тысяч человек, – рассказал глава городского округа Владлен Антонюк.
В будущем на пляже планируется обустроить скалодром, веревочный и палаточный городки, парковочную зону.
Также глава региона изучил проект благоустройства площади имени 15 мая в центре Александровска-Сахалинского. Здесь уже частично благоустроили сквер перед гостиницей, на пересечении улиц Дзержинского и Кондрашкина, и площадь возле дома культуры. Завершать работы будут поэтапно. Планируется привести в порядок сквер у бюста А. П. Чехова и установить фонтан.
Представитель общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» предложил губернатору увековечить память родоначальнику советского дзюдо и одному из основателей самбо Василию Ощепкову. Валерий Лимаренко инициативу поддержал. В городе появится сквер с памятником выдающемуся сахалинцу. Кроме того, на одном из спортивных объектов установят мемориальную доску.
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