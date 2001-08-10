Асфальтовые заводы Южно-Сахалинска готовы к сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одна из асфальтобетонных установок МКП "Завод строительных материалов им. Федотова" уже активно работает над выпуском литого асфальта, применяемого при ямочном ремонте. Вторая установка в настоящее время проходит пусконаладку и подготовку к предстоящему сезону, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор предприятия Алексей Римша, в распоряжении завода имеются две асфальтобетонные установки. Одна из них мощностью 20 тонн асфальта в час полностью запущена в работу. В ночное время на ней изготавливается литая асфальтобетонная смесь, которая уже сейчас используется при ямочном ремонте, и может применяться при отрицательных температурах.

Вторая установка мощностью 80 тонн в час предназначена для выпуска горячего асфальта. Сейчас специалисты завода проводят пусконаладку оборудования и обслуживание после зимнего сезона. Задача - подготовить установку к работе, чтобы при наступлении положительных среднесуточных температур, дорожники смогли оперативно приступить к ремонту городских улиц.

- По объему мощностей выпускаемой продукции хватит для обеспечения всех нужд предприятия для проведения дорожных работ, - уточнил Алексей Римша. - На сегодняшний день наши склады заполнены сырьем для приготовления асфальта: битум, минеральный порошок, инертные материалы. Также имеется запас всех компонентов для приготовления битумной эмульсии, которая необходима при дорожных работах. Поэтому мы спокойно войдем в активный ремонтный сезон.

Напомним, МКП «Завод строительных материалов имени Федотова» - предприятие, рассчитанное на полный цикл обслуживания улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, работающее в круглосуточном режиме. В распоряжении завода - 250 единиц техники и более 700 человек специалистов: водители, рабочие, инженерно-технический состав, слесари, механики.