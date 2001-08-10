В Южно-Сахалинске активно ведется работа по внедрению дизайн-кода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре появились первые объекты торговли, чьи фасады, витрины, входные группы и вывески обновлены на основании требований утвержденного дизайн-кода. Впоследствии собственники всех зданий в центральной части - так называемого, «ядра города», должны привести свои объекты в соответствие с дизайн-кодом. Консультации и согласование эскизов проводятся бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 1 января 2022 года дизайн-код вступил в законную силу, некоторые предприниматели не дожидаясь превентивных мер, уже провели работу по приведению в соответствие своих объектов. В их числе торговый центр «Успех», магазины «Рябинка» и «Санта Барбара», магазины и аптека №1, расположенные на первом этаже дома по ул. Ленина, 285. В настоящее время ведутся работы по обновлению фасадов группы павильонов местных товаропроизводителей на ул. Емельянова.

Уточним, дизайн-код был утвержден в 2021 году решением Городской Думы Южно-Сахалинска. Инициатором разработки документа выступил департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска при поддержке правительства Сахалинской области.

Дизайн-код - это определенные правила формирования стилистически единой, комфортной и привлекательной городской среды. Объемный документ состоит из 4 томов: архитектура; благоустройство; информационные и рекламные конструкции на фасадах зданий; информационные и рекламные конструкции в городской среде. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2984.

- Это свод требований, который позволит избавиться от кричащей и пестрой рекламы, визуального шума, и подчеркнет идентичность города, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Яна Ермакова. - Сейчас мы начинаем работу по приведению в соответствие с дизайн-кодом вывесок, информационных и рекламных конструкций, витрин, входных групп. Учитывая непростую экономическую ситуацию, в ближайшие месяцы мы будем вести разъяснительные беседы с предпринимателями, о том, что необходимо сделать. Уточню, что на новые объекты, которые только строятся, также распространяется действие дизайн-кода.

Для бизнеса определен переходный период по внедрению дизайн-кода, который продлится от полугода до года. За это время предприниматели должны подготовиться, в том числе и финансово, чтобы привести свой объект в соответствие с дизайн-кодом. Срок определяется в зависимости от объема необходимых работ - замена вывески либо ремонт фасада требуют разного количества времени и вложений. При этом, администрация Южно-Сахалинска предусмотрела меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с введением дизайн-кода. Бизнесу будут предоставляться субсидии на замену вывесок, изменения входных групп, витрин и фасадов, не соответствующих требованиям.

В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска напоминают предпринимателям, что согласование вывесок и рекламных конструкций, паспортов фасадов зданий с администрацией как и все муниципальные услуги, осуществляется бесплатно.

Также абсолютно бесплатно предпринимателям порекомендуют, какой тип вывески и какую рекламную конструкцию возможно разместить на здании в соответствии с его типологией и утвержденным дизайн-кодом. Таким образом, заявители при обращении в рекламные компании могут уже конкретно сказать о своих требованиям, согласно предварительной консультации с департаментом, и оплачивают услуги разработки только эскиза и в последующем изготовление и монтаж информационной конструкции.

Дизайнеры и архитекторы департамента каждый четверг осуществляют консультации по данным вопросам по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок : 312-647 (доб. 1-5).