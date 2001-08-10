В таранайской школе прошли президентские состязания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» прошло в стенах школы № 4 села Таранай, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Задорно, динамично, по-спортивному приветствовали участников соревнований ученики таранайской школы во время церемонии открытия. Спортивным состязаниям предшествовало торжественное построение, приветствие команд, клятва о честной борьбе – статусное спортивное мероприятие в маленьком селе включало в себя все основные сценарные элементы большой Спартакиады. «Президентские состязания» в Таранае проходят уже в третий раз. Сюда съехались ученики седьмых классов -команды из Огоньков и Троицкого.

– Каждая из команд состоит из шести человек три девочки и три мальчика. Участие в президентских играх – это возможность показать уровень физической подготовки детей. В текущем году дети показывают достойные результаты. – рассказал директор СОШ № 4 с. Таранай Сергей Ким.

Условно мероприятие разделено на два этапа. Первый – силовое многоборье, куда включены такие упражнения, как прыжки с места в длину, подтягивания, упражнение на пресс, наклоны вперед из положения сидя. На втором этапе участники соревнуются в эстафете.

По традиции, учителя физкультуры сельских школ активно подбадривали своих учеников. Евгения Кизилова, Юлия Грязных, Семен Карасев и Николай Барков делали наставления и корректировки, чтобы ребята показали, наилучшие результаты.

- Вообще я занимаюсь конным спортом. И дома кроме уроков тоже занимаюсь физкультурой. На этих соревнованиях я отжалась 10 раз. Такого результата у меня еще не было никогда. Я довольна тем, что у меня все получается, - поделилась эмоциями ученица школы №3 села Огоньки Саша Левченко.

После спортивных состязаний все ученики отправились в школьную столовую. Дух здоровой конкуренции скрепили за совместным дружеским обедом, во время которого соперники из сельских школ Анивского района смогли пообщаться.

Пьедестал победителей, по результатам соревнований, поделили таким образом: 1 место - Троицкое, 2 место - Огоньки, 3 место - Таранай.

Лучшие спортсмены примут участие в региональном этапе президентских игр, которые пройдут в областном центре в апреле.