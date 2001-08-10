Более 200 мишеней имитирующих бронетехнику и живую силу поразили военные во время учений на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине завершили двухстороннее ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой на полигоне Успеновский, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили более 200 мишеней имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника.

В течение нескольких дней, друг другу противостояли несколько подразделений соединения. Мотострелки отработали ряд тактических эпизодов, в том числе маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с беспилотной авиацией (БПЛА), подразделениями реактивной и гаубичной артиллерии.

Главной задачей прошедшего учения являлось совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений, отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В ротном тактическом учении было задействовано свыше 400 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.