Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2022
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15:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине сохраняется опасность схода снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17-18 марта прогнозируется лавинная опасность на территории Невельского, Холмского, Долинского, Углегорского, Смирныховского районов и в городе Южно-Сахалинск. На остальной территории о. Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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