Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
Сейчас 11:36
111,48|122,45|66,91
Дорожно-ямочный ремонт пройдет в Южно-Сахалинске в ночь на 16 марта
09:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске временно отменен автобусный маршрут №1

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По техническим причинам 16 марта 2022 года:

- отменяется движение автобуса по маршруту № 1 "Кольцевой";

- по маршруту № 3 "Порт - Новинск" будет курсировать 1 автобус.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

Телефон для справок: 5-03-41.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?