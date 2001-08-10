Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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Дорожно-ямочный ремонт пройдет в Южно-Сахалинске в ночь на 16 марта
17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дорожно-ямочный ремонт пройдет в Южно-Сахалинске в ночь на 16 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 16 марта в Южно-Сахалинске будет проводиться ремонт улично-дорожной сети, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Укладка литого асфальта пройдет на участках улиц Чехова (от пр. Победы на юг), Милицейская (в районе моста), Бумажная, Горького.

Напомним, что ремонтные мероприятия идут преимущественно в вечернее и ночное время, когда трафик на городских улицах снижен. Вместе с тем, администрация Южно-Сахалинска просит водителей быть предельно внимательными на дорогах и выстраивать маршрут с учетом работы крупногабаритной техники.

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