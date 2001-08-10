В школах Южно-Сахалинска продолжаются уроки против терроризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча, посвященная профилактике и противодействию угрозе терроризма, прошла в средней школе №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Инспектор ОУУПиПДН УМВД России по городу Южно-Сахалинску капитан полиции Юлия Тищенко рассказала ребятам, как не стать жертвой теракта и что делать, если оказался в числе заложников, а также разъяснила правила безопасности в случае захвата здания.

- Такие занятия у нас в школе проходят несколько раз в течение учебного года. И об этом обязательно нужно говорить. Ведь в критические моменты мы должны знать, что делать и как себя вести — от этого может зависеть наша жизнь, - поделилась десятиклассница Алиса Цимбал.

На встречах специалисты рассказывают школьникам о видах и формах терроризма, его проявлениях, о способах противодействия. А также учат правильному и безопасному поведению при обнаружении подозрительных предметов, если поступила угроза по телефону, если рядом прогремел взрыв.

Напомним, подобные занятия классные часы, акции и собрания, направленные на противодействие проявлениям терроризма и экстремизма во всех школах областного центра проводятся на постоянной основе.