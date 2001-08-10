Прокурор Сахалинской области проведет онлайн прием жителей Ноглик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Сахалинской области Шайбеков Вячеслав Рафикович 23 марта 2022 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведёт приём граждан по видеоконференции согласно предварительной записи по месту нахождения Невельской городской прокуратуры (г. Невельск, ул. Ленина, 9, контактные данные: 8-(42-436)-6-61-53, 8-(42-436)-6-61-50, 8-(42-436)-6-29-80, 8-(4242)-43-87-56).

Лицам, желающим обратиться на приём, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

На личном приеме граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях трудового законодательства, в сфере ЖКХ, по жилищным, земельным вопросам и т.д., в том числе, по вопросам ненадлежащей организации процессуальных проверок, несогласии с принятыми решениями, о бездействии следственных органов и органов дознания.