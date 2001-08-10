Главный судебный пристав Сахалинской области проведет прием граждан в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 марта 2022 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Сахалинской области Кононов Андрей Анатольевич проведет выездной прием граждан в отделении судебных приставов по Долинскому району, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Долинск, ул. Владивостокская, д. 25. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42442) 2-76-47, 2-73-51.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области www.r65.fssp.gov.ru в разделе «Запись на личный приём к должностным лицам ФССП России»