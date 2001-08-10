Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2022
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У берегов Сахалина 10 марта выходить на лед опасно
16:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске больше не получится заплатить за проезд с помощью телефона

В Южно-Сахалинске больше не получится заплатить за проезд с помощью телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оплата проезда в общественном транспорте Южно-Сахалинска с помощью мобильных устройств с 10 марта временно приостанавливается. Об этом руководству Городского информационно-аналитического центра сообщил Сбербанк.

Оплачивать проезд можно будет банковскими картами любых платежных систем, а также транспортными (школьные и социальные) картами и наличными.

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