Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно
13:10, | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, из-за сильного прижимного ветра и, как следствие, развития значительного ветрового волнения, возможно торошение и взлом припая. Выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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