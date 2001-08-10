В Поронайске состоялась ежегодная коллегия при мэре Поронайского городского округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об итогах социально-экономического развития Поронайского городского округа за прошедший 2021 год, а также планах на текущий отчитались сегодня на заседании коллегии. Ежегодное мероприятие посетили представители руководства округа, областные и районные депутаты, общественники, представители бизнес сегмента и правоохранительных органов.

По традиции, мэр Поронайского городского округа приветствовал всех присутствующих и обозначил основные достижения района в 2021 году:

- Минувший год прошел в условиях непростой экономической ситуации, связанной с развитием пандемии, - отметил мэр Антон Карпуков. - Численность населения за отчетный период составила 21 464 человека. Не смотря на трудности, Поронайский городской округ продолжает динамично развиваться и решать самые амбициозные задачи.

Структура экономики муниципалитета достаточно диверсифицирована и включает в себя предприятия рыболовства, лесного хозяйства, пищевой промышленности, сельского хозяйства, потребительского рынка, транспорта и связи.

В 2021 году в новые многоквартирные дома из аварийных переселено 135 семей. Завершено строительство домов по ул. Совхозной, Торговой и Фрунзе. Приобретено 19 квартир для детей-сирот.

В прошлом году установлен и введен в эксплуатацию передвижной газовый заправщик. Дома вахрушевцев отапливаются с помощью новой котельной. Выполнен капитальный ремонт освещения ряда улиц в городе и селах района. По поручению Губернатора у поронайцев появилась уникальная возможность добраться до областного центра не только на комфортабельном «Орлане», но и на самолете.

В районе появились новые объекты: стадион, лыжероллерная трасса, Амбулатория в с. Восток, произведен капитальный ремонт взрослой поликлиники.