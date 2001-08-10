Южно-Сахалинск продолжают очищать от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по расчистке улично-дорожной сети. Сегодня днем основной упор будет сделан на расширение дорог, расчистку тротуаров и вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расширение проезжей части, вывоз снега будет вестись на улицах Родниковой, Проточной, Комсомольской (от пересечения с ул. Сахалинской по западной стороне), а также на ул. Детской, Венской, Пуркаева, Октябрьской, Холмской, Лермонтова, Транзитной, Железнодорожной, Горького, Пограничной, Емельянова, переулках Волжском, Семафорном, Алтайской, пр. Победы.

Расчистка тротуаров, обработка противогололедными материалами запланированы на улицах Ленина, Больничной, К. Маркса, Хабаровской, Поповича, Карьерной, Крайней, Долинской.

Всего на дорожных работах сегодня днем будет задействовано 109 рабочих и 98 единиц техники.