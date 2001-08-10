Южно-Сахалинск продолжают очищать от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются работы по расчистке улично-дорожной сети. Сегодня днем основной упор будет сделан на расширение дорог, расчистку тротуаров и вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Расширение проезжей части, вывоз снега будет вестись на улицах Родниковой, Проточной, Комсомольской (от пересечения с ул. Сахалинской по западной стороне), а также на ул. Детской, Венской, Пуркаева, Октябрьской, Холмской, Лермонтова, Транзитной, Железнодорожной, Горького, Пограничной, Емельянова, переулках Волжском, Семафорном, Алтайской, пр. Победы.
Расчистка тротуаров, обработка противогололедными материалами запланированы на улицах Ленина, Больничной, К. Маркса, Хабаровской, Поповича, Карьерной, Крайней, Долинской.
Всего на дорожных работах сегодня днем будет задействовано 109 рабочих и 98 единиц техники.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
17:04 25 Февраля В Южно-Сахалинске прекращена продажа айфонов
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?