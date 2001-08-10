В Сахалинской области отменили ограничения на проведение массовых мероприятий и разрешили общепиту работать ночью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко принял такое решение в соответствии с предложениями Роспотребнадзора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- В период пандемии глава региона поставил перед нами задачу - защитить жителей области от ковида и не ухудшить экономическое положение местных предприятий, - отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук. - В связи с этим все ограничения в островном регионе вводились только по мере необходимости. Сейчас, когда количество тяжелых случаев заболеваемости уменьшилось, целесообразно отменить ряд ограничительных мер. Это скажется на работе бизнеса самым благоприятным образом.

С сегодняшнего дня снимаются ранее действовавшие ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Также отменяются ограничительные меры, связанные с работой предприятий общественного питания - теперь они могут работать круглосуточно.

В закрытых помещениях сохраняются только ограничения, связанные с использованием масок и соблюдением социального дистанцирования.